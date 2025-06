(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Governo: Braga (Pd), Maggioranza allo sbando, non conoscono provvedimenti, spingono solo pulsanti

Saranno le temperature, saranno i tanti temi che la dividono, oggi in Aula la maggioranza è allo sbando e approva una mozione dell’opposizione sui ricercatori europei e extraeuropei. Interessante il merito che contraddice tante chiusure del governo nella gestione della ricerca sull’onda trumpista. Ma è il metodo che colpisce: non conoscono i provvedimenti e si limitano a spingere i pulsanti senza mai chiedersi cosa stanno votando. Ecco il progetto della destra: un parlamento passa carte che non distingue e non disturba.

Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

