(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 FINE VITA, PATUANELLI (M5S): TERRIFICANTE LEGARLA AL REDDITO

“Nella concezione privatistica che questo Governo ha della sanità, anche il fine vita (nonostante una sentenza della Consulta) non è un diritto. E come tale, non deve riguardare il Sistema Sanitario Nazionale. Per avere una morte dignitosa, argomento di una delicatezza assoluta che coinvolge le coscienze di tutti noi, per la maggioranza devi prima avere le capacità reddituali per potertelo permettere. Terrificante”.

Così in una nota il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

