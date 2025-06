DOMENICA 22 GIUGNO CONCERTI ALL’ALBA E AL TRAMONTO IN CERTOSA PER LA NOTTE ROSA A FERRARA 2025

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

ROSA A FERRARA 2025

DUE CONCERTI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLA NOTTE ROSA CHE SI INTRECCIANO CON

LE CELEBRAZIONI PER IL TRENTENNALE DEL RICONOSCIMENTO UNESCO DELLA CITTÀ

ESTENSE

Ferrara, 17 giugno – Ferrara si prepara ad accogliere due momenti musicali

in uno dei luoghi più affascinanti e spirituali della città: la Certosa

Monumentale. Domenica 22 giugno 2025, in occasione della Notte Rosa, il

pubblico sarà invitato a vivere due concerti pensati per esaltare le ore

del giorno in cui il sole nasce e muore.

Si comincia all’alba, quando il silenzio del mattino avvolge ancora ogni

cosa: alle ore 6:00, il quartetto d’archi Gerhard accompagnerà il risveglio

della città con il concerto “Elogio alla follia”, un’esecuzione pensata per

dialogare con la quiete e l’intimità del luogo in un momento sospeso.

L’ingresso è libero e senza prenotazione, con accesso da Viale della

Certosa. Il concerto è realizzato a cura di Ferrara Musica in

collaborazione con Ferrara Tua.

Al calar del sole, alle ore 21:30, le arcate della Certosa risuoneranno

delle note della “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, eseguita

dall’Orchestra Città di Ferrara, diretta dal Maestro Massimo Raccanelli,

insieme al coro dell’Accademia Corale Vittore Veneziani guidato da Teresa

Auletta, e alle voci soliste di Sara Minieri, Giulia Alletto, Simone Fenotti

e Gianluca Failla.

Un capolavoro della musica sacra, proposto in una veste serale che saprà

coinvolgere il pubblico in un’esperienza tra armonie celesti e la bellezza

della Certosa. L’ingresso sarà possibile con prenotazione obbligatoria, al

costo simbolico di 1 euro. I cancelli apriranno alle 20:30 (accesso sempre

da Viale della Certosa) e i biglietti possono essere acquistati online sul sito

del Teatro Comunale

o direttamente in loco il giorno dell’evento, fino a esaurimento posti.

“Anche quest’anno la Notte Rosa a Ferrara si arricchisce di appuntamenti di

grande valore artistico e culturale. In particolare, i concerti all’alba e

al tramonto nella suggestiva cornice della Certosa Monumentale

rappresentano due momenti unici, in un luogo che è tra i più significativi

del nostro patrimonio. La scelta di valorizzare questo spazio straordinario

con proposte musicali di alto livello si inserisce nel percorso che Ferrara

sta compiendo in occasione del trentennale del riconoscimento UNESCO, un

anniversario importante che vogliamo celebrare promuovendo esperienze

autentiche e cariche di significato. La Notte Rosa sarà anche

un’opportunità per vivere la città in modo diverso, con il coinvolgimento

attivo di esercenti e operatori del territorio, che contribuiranno a creare

un’atmosfera accogliente per cittadini e turisti.” dice l’assessore del

Comune di Ferrara al Turismo e Promozione del territorio, Matteo Fornasini

I due concerti si inseriscono nel programma ufficiale della Notte Rosa a

Ferrara, che dal 20 al 22 giugno tinge di rosa il centro storico con eventi

culturali, spettacoli e appuntamenti speciali. Questa edizione 2025 assume

un significato particolare, intrecciandosi con le celebrazioni per il

trentennale

del riconoscimento UNESCO della città estense come Patrimonio Mondiale

dell’Umanità.

A rendere possibile questa rassegna musicale così evocativa è la

collaborazione tra Ferrara Tua, il Comune di Ferrara, Ferrara Musica,

la Fondazione

Teatro Comunale, InFerrara, Orchestra Città di Ferrara.

