Confcommercio su protocollo con CNEL per inclusione economica e lavorativa

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 DIREZIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE

UFFICIO STAMPA

DI DIO (CONFCOMMERCIO) SU PROTOCOLLO PER INCLUSIONE ECONOMICA, SOCIALE E LAVORATIVA DEI DETENUTI:

PASSO IMPORTANTE VERSO UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA E COESA

“Confcommercio aderisce con profonda convinzione a questo Protocollo che rappresenta un passo importante verso una società più giusta e coesa, nella quale nessuno deve essere lasciato indietro. Crediamo che il lavoro rappresenti uno strumento fondamentale di riscatto e reinserimento, offrendo un’altra possibilità concreta a chi ha vissuto esperienze di marginalità, devianza o detenzione. Attraverso percorsi formativi e professionali strutturati, le persone detenute possono ricostruire identità personali e professionali, recuperare fiducia nelle proprie capacità e avviare un cammino che spezzi il ciclo della recidiva. Confcommercio è pronta a mettere a disposizione la propria rete capillare su tutto il territorio e la conoscenza dei fabbisogni professionali per diffondere buone pratiche e costruire modelli che rendano l’inclusione lavorativa una realtà misurabile e replicabile in tutta Italia”: questo il commento di Patrizia Di Dio, Vice Presidente di Confcommercio incaricata per la Legalità e la Sicurezza, alla firma del Protocollo d’intesa con il Cnel per l’adesione al Segretariato permanente per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.