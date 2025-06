AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

PRESIDENTE

📌 Ore 10.30 – Sala della Regina – Presentazione della relazione annuale Consap 2025 – Diretta webtv

📌 Ore 12.30 – Biblioteca del Presidente – Incontro con il Presidente del Consiglio dei Rappresentanti del Regno del Bahrein, Ahmed bin Salman Al Musallam

AULA

📌 Ore 15: Question time con i Ministri: Foti, Pichetto Fratin, Bernini, Zangrillo

COMMISSIONI

📌8.15_Federalismo fiscale_Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

📌8.30_Transizione demografica_Audizione del Ministro Giorgetti

📌8.30_Femminicidio_Audizione di Unioncamere

📌8.45_InsularitàAudizione, in videoconferenza, di Barbara Manca, Assessore ai Trasporti della Regione Sardegna. 📌14_Esteri_Audizione su revisione dei servizi ai cittadini e alle imprese all’estero (CONFSAL UNSA) 📌14_Finanze Audizioni sulla partecipazione dei lavoratori al capitale dell’impresa (ore 14: CGIL, CISL, UIL e UGL; ore 14.30: Associazione nazionale per l’industria e il terziario-ANPIT)

📌14.30_Trasporti_ Audizione del dottor Bruno Pisano, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale (nomina n. 90)

📌14.30_Periferie_ Audizione di Tommaso Varaldo, Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza

📌15_Affari costituzionali_Audizioni sul premierato (Daria De Pretis e Ugo De Siervo, giudici emeriti della Corte costituzionale)

📌18 o fine voto Assemblee_ Covid_ Esame testimoniale Maria Preiti, direttore territoriale Lombardia Agenzia dogane e monopoli

EVENTI

📌 11.30 – Sala del Cenacolo – Inaugurazione mostra Italia, presente e futuro. On. Battilocchio