Roma, 17 Giugno 2025

Trieste, 17 giu – "La Regione conferma il proprio impegno nel

valorizzare l’apprendimento non formale, sostenendo attivamente

queste realt? educative fondamentali per promuovere benessere,

partecipazione e inclusione sociale tra adulti e anziani. Le

Universit? della terza e libera et? rappresentano infatti un

pilastro della cittadinanza attiva, consapevole e solidale, e

sono parte integrante delle politiche regionali di lifelong

learning”.

Lo ha detto l’assessore regionale a Lavoro, istruzione e

formazione Alessia Rosolen che oggi ha illustrato alla VI

Commissione del Consiglio regionale la relazione sullo stato di

attuazione della legge regionale 41/2017, che disciplina gli

interventi a favore delle Universit? della terza e della libera

et? del Friuli Venezia Giulia. Al sistema sono stati erogati

circa 1,2 milioni di euro di risorse regionali.

“Sul piano economico, la Regione ha sostenuto queste attivit?

attraverso tre linee contributive principali – ha specificato

l’assessore -. La prima riguarda il finanziamento delle attivit?

culturali e didattiche, che ha visto l’erogazione complessiva di

oltre 815mila euro nel triennio: 245.640,19 euro nell’anno

accademico 2020/21, e 285.000 euro sia nel 2021/22 che nel

2022/23. La seconda linea ha finanziato le spese di progettazione

per la partecipazione a programmi europei e internazionali, con

contributi fino a 1.500 euro per progetto. Questa misura, che

interessa principalmente gli enti dotati di una struttura

organizzativa adeguata alla progettazione europea, ha comportato

l’erogazione complessiva di 61.750 euro tra il 2021 e il 2023. La

terza linea, introdotta nel 2021 con un bando biennale, ha

riguardato le spese di investimento per interventi edilizi,

arredi e attrezzature, con una spesa complessiva pari di quasi

294mila euro nel triennio”.

A queste misure si ? aggiunto un contributo straordinario di

oltre 23mila euro, riconosciuto a titolo di parziale ristoro per

i maggiori oneri legati all’aumento dei costi energetici nel

periodo compreso tra agosto 2021 e luglio 2022.

Nel triennio accademico 2020-2023, sono state 30 le Universit?

coinvolte nelle attivit? sostenute dalla Regione, distribuite

nelle aree triestina (3), goriziana (3), udinese (16) e

pordenonese (8). Tuttavia, il numero complessivo degli associati

ha subito una significativa flessione, passando dai 21.542

iscritti dell’anno accademico 2019/2020 ai 17.020 del 2022/2023.

Un calo fortemente influenzato dalla pandemia, che ha causato un

crollo degli iscritti nell’anno 2020/2021, con soli 10.971

partecipanti. Anche il monte ore complessivo di attivit?

didattiche e di laboratorio si ? ridotto, passando dalle 190.248

ore del triennio precedente alle 141.311 ore dell’ultimo triennio.

Nonostante questa contrazione, ? cresciuta la partecipazione

della fascia over 65, che rappresenta oggi il 61,49% degli

associati, a fronte del 58% registrato nel triennio 2017/2020,

evidenziando il progressivo invecchiamento della popolazione e il

conseguente bisogno di percorsi educativi specifici. Tra le sedi

con il maggior numero di iscritti si confermano l’Universit?

delle Liberet? di Udine, l’Universit? della terza et? “Paolo

Naliato” di Udine e l’Universit? “Danilo Dobrina” di Trieste.

“L’attuazione della legge ? stata accompagnata da momenti di

confronto e partecipazione – ha riferito Rosolen -. L’Assemblea

delle Universit? della terza e libera et? si ? svolta

regolarmente ogni anno, rappresentando un’occasione importante

per monitorare le attivit? e per avanzare proposte

all’Amministrazione regionale. Nel 2022 ? stato istituito anche

un Tavolo ristretto di coordinamento, promosso dall’Ute ‘Paolo

Naliato’ di Udine, con l’obiettivo di facilitare il dialogo tra i

soggetti coinvolti e rappresentare in modo pi? efficace le

esigenze delle Universit? presso la Regione”.

A livello normativo, nel luglio 2020 sono state introdotte alcune

modifiche alla legge regionale che hanno ampliato le spese

ammissibili, includendo tra queste anche i canoni di affitto, le

quote degli interessi dei mutui per sedi, le dispense e

l’acquisto di materiale librario. ? stato inoltre formalmente

introdotto il terzo intervento relativo alle spese di

investimento. Pi? recentemente, nel 2024, il regolamento

attuativo ? stato aggiornato, aumentando dal 15% al 25% la quota

ammissibile per le spese relative al personale dipendente e dal

10% al 15% quella per le spese generali. Sono state infine

accolte le richieste delle Universit? di conteggiare come

attivit? didattiche anche le ore svolte durante visite guidate o

spettacoli culturali.

“Attraverso queste azioni e aggiornamenti normativi, la Regione

Friuli Venezia Giulia continua a promuovere con convinzione un

sistema educativo inclusivo, attento ai bisogni della popolazione

adulta e anziana, e orientato a una partecipazione attiva e

consapevole alla vita sociale e culturale del territorio” ha

concluso Rosolen.

