Workshop Festival Danza Contemporanea 2025: cittadini al centro della scena

Workshop Festival di Danza Contemporanea 2025

*Cittadini al centro della scena*

Ferrara, 16 giugno 2025 – In occasione del prossimo Festival di Danza

Contemporanea, che si terrà da settembre 2025, il Teatro Comunale Claudio

Abbado Ferrara organizza tre workshop esclusivi, pensati per diverse fasce

d’età e livelli di esperienza. Un’opportunità unica per il pubblico di

immergersi nel mondo della danza e dell’espressione artistica sotto la

guida di coreografi e performer di rilievo.

A Human Song, a cura di Chiara Frigo, è un progetto di arte partecipata su

larga scala che coinvolgerà 30-50 cittadini di diverse età e provenienze.

Questo workshop si concentra sui temi della spiritualità nell’arte,

culminando in una performance epica di comunità il 13 e 14 settembre, parte

della rassegna Interno Verde Danza. Le date sono l’1 e 2 luglio, e il 10,

11, 12 settembre 2025. L’età minima per i partecipanti è 18 anni e il luogo

è il Cortile di Palazzina Marfisa d’Este. La prenotazione avviene inviando

gratuita.

Pop, a cura di Nicola Galli, è un evento dedicato all’infanzia e alle

famiglie, pensato per bambini dai 5 ai 10 anni. Attraverso il gioco e una

performance interattiva, il workshop esplora le potenzialità espressive e

comunicative del corpo, proponendo un tempo dedicato alla scoperta di nuove

percezioni e sensazioni. Le date sono il 13 e 14 settembre 2025. Il luogo è

il Giardino di Palazzo dei Diamanti. La prenotazione si effettua tramite il

modulo disponibile sul sito del Teatro Comunale di Ferrara e la conferma