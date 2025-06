VIOLENZA SESSUALE, M5S: NON SI MISURA IN SECONDI, SENTENZA CASSAZIONE VITTORIA STORICA

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

Roma, 16 giu. – “Il tempo impiegato dalla vittima per manifestare dissenso non può essere usato per negare la violenza subita. Quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha disposto un nuovo processo d’appello per l’ex sindacalista Raffaele Meola che abusò dell’hostess Barbara D’Astolto nell’aeroporto di Malpensa, è una vittoria storica e rappresenta un passo fondamentale nella tutela della libertà e della dignità delle donne. Affermare che il tempo di reazione della vittima non può sminuire la gravità di una violenza è un principio di civiltà giuridica che andava ribadito con forza. La violenza sessuale non si misura in secondi: la sorpresa, lo shock e la paura possono indurre le vittime di abusi in una reale impossibilità di difendersi, anche in tempi brevissimi. Dopo anni di impegno, possiamo dirlo con forza: questa è una conquista per tutte e tutti, e un segnale chiaro per i luoghi di lavoro, che devono diventare spazi sicuri, rispettosi e liberi da ogni forma di abuso o discriminazione”.

Così le parlamentari M5S in commissione bicamerale di inchiesta sul Femminicidio e la violenza di genere Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino, e la deputata Valentina Barzotti, capogruppo M5S in commissione Lavoro.

