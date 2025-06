(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 Porto, al via le prenotazioni dei posti barca: domande esclusivamente online

È possibile da questa mattina partecipare al bando per l’assegnazione dei posti barca “turistici” al porto di Anzio. Si avvia alla conclusione il complesso percorso preparatorio per arrivare alla gestione diretta del bacino portuale da parte dell’ente, come deciso dal consiglio comunale il 4 aprile scorso.

“ Era l’unica strada percorribile per evitare di lasciare il porto abbandonato a sé stesso dopo la liquidazione giudiziale della Capo d’Anzio che abbiamo ereditato – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – il ricorso a un bando esterno avrebbe allungato i tempi e poi abbiamo deciso di avviare la gestione diretta, come sostenuto in campagna elettorale, per fare in modo che il porto restasse della città e in mano al pubblico. Vedremo da qui ai prossimi tre anni quale sarà l’evoluzione, intanto c’è stato un grosso lavoro per arrivare a oggi e devo ringraziare la maggioranza, gli assessori e gli uffici che non si sono mai fermati ”.

“ Le procedure non erano semplici – ha aggiunto il vice sindaco e assessore al demanio, Pietro Di Dionisio – ma abbiamo svolto nella maniera più celere possibile tutti i passaggi necessari, siamo pronti alla gestione, è una sfida importante della quale ci siamo fatti carico e che siamo certi, consentite il gioco di parole, che andrà in porto ”.

Sui siti si trovano anche le tariffe, le modalità di pagamento, oltre ad alcune “faq”, risposte ai quesiti più comuni sulla base di quanto previsto dal regolamento approvato sempre dal consiglio comunale.

Il bando resterà aperto per due settimane, dall’1 luglio si prevede la piena operatività del porto.

Scarica il modulo per la domanda: [ https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php?id_oggetto=16&id_doc=56739 | https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php?id_oggetto=16&id_doc=56739 ]

Anzio, 16 giugno 2025