Roma, 16 Giugno 2025

Mon 16 June 2025 Il sindaco dona un riconoscimento a Giorgio Algranti ed a Alessio Marra

Per l’impegno nella valorizzazione dell’identità livornese

Livorno, 16 giugno 2025 -Il sindaco Luca Salvetti e l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli hanno premiato con una pergamena Giorgio Algranti e Alessio Marra, per l’impegno nella valorizzazione dell’identità livornese.

“Dal 2019 ad ora una luce si è accesa sulla nostra città, ovvero l’interessamento di televisione e cinema per spot, fiction, trasmissioni. Ciò comporta che le nostre bellezze siano promosse e si trasformino in scenario ideale. Ma serve anche qualcuno che abbia la capacità, l’intelligenza e la simpatia per raccontare la città. Lo hanno fatto in questi anni Giorgio Algranti e Alessio Marra, trasformandosi in cantori e promoter. Alla luce di tutto questo ho ritenuto opportuno dare un segnale di ringraziamento donando una pergamena con motivazione a ciascuno dei due”.

Di seguito la motivazione per Giorgio Algranti, livornese, 67 anni, attore, produttore e operatore portuale: