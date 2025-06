Comunicato Stampa 1028/2025 Meteo. Ancora rovesci e temporali dal pomeriggio di oggi sul Veneto. Allerta idraulica gialla per temporali su tutto il territorio regionale

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

Bollettino del 16 giugno 2025

Emesso alle ore 13.00

Segnalazione – Nel pomeriggio/sera di oggi nuova fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi ad iniziare dalle

zone montane e in successiva estensione alla pianura; saranno possibili fenomeni anche di forte intensità ((forti rovesci, forti

raffiche di vento e grandinate). (ADB)

Il tempo oggi

lunedì 16 pom/sera. A partire dai monti nuvolosità in aumento fino a cielo

anche coperto con piovaschi/rovesci/temporali che prima o poi

interesseranno tutte le zone. Temperature: in calo anche sensibile rispetto

a domenica; sui monti sotto la media mentre sulla pianura prima delle

piogge sopra la media e poi sotto la media, anche di molto.

Temperature rilevate lunedì 16 giugno

BELLUNO

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

VERONA

VICENZA

Aeroporto

Legnaro

S.Apollinare

Treviso

Cavallino

Villafranca

S.Agostino

T min(°C)

T h12 (°C)

Il tempo previsto

martedì 17 notte/mattina

martedì 17 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 18 notte/mattina

mercoledì 18 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

martedì 17. Nuvolosità in diminuzione fino a cielo ovunque

sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni. Di notte probabilità in diminuzione, residui

piovaschi/rovesci/temporali tenderanno a cessare. Dal

mattino ovunque assenti.

Temperature. In calo, eccetto andamenti irregolari nelle ore

diurne sui monti, con differenze anche sensibili rispetto a

lunedì. Valori non distanti dalla media.

Venti. Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino in

prevalenza da nord-est e dal pomeriggio con direzione

variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta

montagna da est.

Mare. Poco mosso.

mercoledì 18. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo di notte e in aumento di giorno, con

differenze leggere/moderate rispetto a martedì.

Venti. Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino in

prevalenza da nord-est e dal pomeriggio con direzione

variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta

montagna da nord.

Mare. Poco mosso.

La tendenza

giovedì 19

venerdì 20

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 19. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti

parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia. Temperature sulla pianura

con andamento irregolare fino al primo mattino e poi in aumento, sui monti in aumento

di notte e con andamento irregolare di giorno.

venerdì 20. Alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sui monti a tratti qualche pioggia.

Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Previsore: Stefano Veronese

* il bollettino viene emesso ogni giorno alle ore 13 con aggiornamenti alle ore 16 e alle ore 9 della mattina seguente. Gli aggiornamenti previsionali si riferiscono alla giornata in corso

