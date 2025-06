(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 Bonelli: Netanyahu può uccidere anche chi cerca solo cibo. Il silenzio

internazionale è una complicità criminale

«A Netanyahu è ormai consentito tutto: bombardare ospedali, distruggere

scuole, uccidere bambini. E oggi anche massacrare civili che cercano

semplicemente del cibo per sopravvivere. Quanto accaduto a Gaza è

mostruoso: 38 palestinesi sono stati uccisi mentre si trovavano nei pressi

di un centro di distribuzione alimentare. Un crimine che si aggiunge a una

lunga catena di orrori compiuti da Israele sotto gli occhi di un mondo che

finge di non vedere.»

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce di Europa Verde.

«Netanyahu ha ricevuto carta bianca: la progressiva delegittimazione

dell’ONU, della Corte penale internazionale e di ogni meccanismo di diritto

internazionale ha finito per trasformarsi in una vera e propria licenza di

uccidere. Questa guerra non ha più alcuna giustificazione: è diventata uno

strumento per mantenere il potere politico in Israele, destabilizzando

l’intero Medio Oriente e soffocando ogni prospettiva di pace. Non è

accettabile che l’Europa e l’Italia restino complici di questa escalation,

continuando a fornire armi, tecnologia, copertura diplomatica e

commerciale”.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE