Roma, 16 Giugno 2025

*BANCHE, TURCO (M5S): INTERROGAZIONE SU CASSE PREVIDENZA NEL RISIKO*

Roma, 16 giugno. “Stiamo per depositare un’altra interrogazione sui deragliamenti del risiko bancario che stanno portando il Governo totalmente fuori controllo. Dopo l’ultima, ancora senza risposta, sull’opaca operazione di cessione del 15% di Mps da parte del Ministero dell’economia agli ‘amici’ Caltagirone, Del Vecchio e Banco Bpm, per favorirne la scalata a Mediobanca e Generali, adesso stiamo per depositare un’interrogazione sul coinvolgimento delle Casse di previdenza nel capitale proprio di Mps e Mediobanca, sempre a supporto dei suddetti operatori finanziari. Invece di pensare a utilizzare i soldi degli iscritti in una logica di trasparenza e prudenza, in vista delle future pensioni, Enasarco, Enpam e Cassa forense si sono fatte trascinare dagli scalatori nel Far West finanziario in atto nel Paese. I soldi di medici, avvocati e agenti di commercio vengono quindi usati per operazioni di concentrazione del potere finanziario che nulla hanno a che vedere con le pensioni dei suddetti professionisti. Tra l’altro le stesse Casse sono vigilate dal ministero del lavoro e da quello dell’economia per tutto ciò che concerne le nomine, la scelta della governance e la vigilanza sulle operazioni di investimento. Per tali ragioni chiediamo ai ministeri interessati ogni informazione possibile per capire la radice del coinvolgimento delle Casse di previdenza nell’attuale risiko bancario e l’avallo che hanno ricevuto dai ministri Giorgetti e Calderone. Il Governo venga a rispondere subito alle nostre interrogazioni. Mentre l’economia reale è in ginocchio è vergognoso mettersi a disposizione della finanza arrembante e speculativa”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato su economia, lavoro, impresa.

