(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 BANCHE, BARZOTTI (M5S): CHIARIRE RUOLO CASSE PREVIDENZA, SITUAZIONE SFUGGE DI MANO

Roma, 16 giugno. “Il risiko bancario sta letteralmente sfuggendo di mano. Non solo abbiamo un Governo che è sceso in campo nella battaglia tra banche mettendo Mps, istituto risanato dagli italiani, a disposizione di alcuni azionisti privati come Caltagirone e Del Vecchio; non solo lo stesso Governo ha ceduto in modo opaco a questi azionisti un 15% di Mps, al punto che sull’operazione è piombata un’inchiesta della procura di Milano; adesso viene fuori persino un coinvolgimento di alcune Casse previdenziali, come Enasarco, Enpam e Cassa forense, in operazioni di acquisto di pacchetti di Mps e Mediobanca, proprio per favorire le scalate bancarie dei suddetti operatori. È appena il caso di ricordare che le Casse in questione, vigilate dal ministero del lavoro e dal Mef, devono gestire i soldi dei loro iscritti, e quindi degli agenti di commercio, dei medici e degli avvocati, con criteri di prudenza e trasparenza solo in vista dell’erogazione delle future pensioni ai professionisti medesimi. Il Governo deve immediatamente chiarire non solo il ruolo svolto nella cessione del 15% di Mps ma anche gli estremi del coinvolgimento delle Casse di previdenza in una battaglia finanziaria che nulla ha a che vedere con la tutela dei lavoratori e con l’economia reale in generale”. Lo comunica in una nota Valentina Barzotti, capogruppo M5S in Commissione lavoro della Camera.

