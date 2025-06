Agenzia regionale 734.25 domani Leo a presentazione accordi per lavoro e formazione giornalisti

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 Accordi sul lavoro e formazione giornalisti: domani Leo a presentazione

Saranno presentate domani, 17 giugno, alle ore 10.30, nel corso di una

conferenza stampa nella sede dell’Assostampa Puglia, in via Abate Gimma

136, a Bari, due progetti per favorire la formazione dei giornalisti e

l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Il primo progetto, grazie a

un’intesa fra il sindacato dei giornalisti pugliesi e l’Assessorato alla

Formazione della Regione Puglia, permetterà di acquisire nuove competenze

nel settore digitale. Le aziende editoriali (carta stampata, tv, radio,

media digitali e agenzie di stampa) potranno presentare piani per accedere

alle risorse dell’Azione 5.6 “Interventi per la formazione continua”,

dedicate agli interventi che prevedono l’innalzamento delle competenze per

lo sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi. I progetti aziendali

potranno riguardare anche la riqualificazione e l’outplacement dei

lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, la formazione

continua attraverso misure come i piani formativi aziendali, che prevedano

percorsi di formazione digitale, di innovazione tecnologica, organizzativa

e dei processi.

Il secondo protocollo d’intesa, invece, sarà sottoscritto fra Assostampa

Puglia e Arpal Puglia, l’Agenzia regionale per le politiche attive del

lavoro: faciliterà l’accesso ai servizi di incrocio fra domanda e offerta

di lavoro, di personal re-branding, di mappatura delle competenze, di

promozione dei profili professionali presso le imprese, rendendo possibili

anche forme di autoimpiego.

I dettagli dei due progetti saranno illustrati dall’assessore regionale

alla Formazione, Sebastiano Leo, e dal direttore generale di Arpal Puglia,

Gianluca Budano.