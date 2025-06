agenzia regionale 727.25 Emiliano e Piemontese: al Policlinico di Bari il primo trattamento in Puglia con terapia genica per l’Emofilia A

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 *Emiliano e Piemontese: al Policlinico di Bari il primo trattamento *

*in Puglia con terapia genica per l’Emofilia A *

* Tra le prime somministrazioni in Italia. Una sola infusione che agisce

sul gene alla base della malattia permette di cambiare radicalmente la vita

dei pazienti costretti a continue somministrazioni di farmaci per

assicurare maggiore qualità della vita*

Un’unica infusione endovenosa di un gene funzionale nel fegato del

paziente, una terapia genica che consente di correggere la mutazione

responsabile dell’emofilia alla base della malattia, offrendo una

protezione a lungo termine dalle emorragie e superando la necessità delle

frequenti infusioni a cui il paziente era costretto a sottoporsi. La prima

somministrazione in Puglia, e tra le prime in Italia, con la terapia genica

per l’emofilia A è avvenuta venerdì al Policlinico di Bari, per la malattia

emorragica congenita che provoca sanguinamenti talora spontanei o post

traumatici che possono mettere in serio pericolo la vita del paziente.

L’azienda ospedaliero universitaria barese è stata individuata dalla

Regione Puglia come centro hub per la prescrizione e la somministrazione

della terapia genica. Il paziente, un uomo di 49 anni di origine salentina,

è stato preso in carico dal Centro Emofilia Spoke dell’Ospedale “Veris

delli Ponti” di Scorrano e ha completato tutte le fasi di valutazione

clinica presso il Centro Emofilia Hub del Policlinico di Bari.

“La Terapia Genica per l’Emofilia A utilizza la tecnologia AAV

(Adeno-Associated Virus), fornisce al paziente una protezione costante e a

lungo termine dalle emorragie, eliminando di fatto, la necessità delle

infusioni periodiche di fattore di coagulazione e migliorando notevolmente

la sua qualità di vita, permettendo innanzitutto di vivere con meno

preoccupazioni legate ai sanguinamenti spontanei. Non è possibile

somministrarla a tutti i pazienti emofiliaci, ci sono dei criteri di

eleggibilità rigorosi che il paziente ha rispettato”, spiega il dottor

Giancarlo Malcangi, responsabile dell’unità operativa di Emofilia e

Trombosi.

La Regione Puglia ha avuto un ruolo decisivo nel rendere accessibile questa

terapia d’avanguardia, individuando il Policlinico di Bari come centro Hub

regionale per la prescrizione e somministrazione della terapia.

“Siamo tra le prime regioni in Italia ad attivare un trattamento di tale

portata – dichiara il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano –.

È un risultato che testimonia il livello raggiunto dalla nostra sanità

pubblica e l’impegno costante per garantire ai cittadini terapie che non

solo salvano la vita, ma migliorano concretamente la qualità della vita.

Offrire terapie geniche significa essere protagonisti di una rivoluzione

terapeutica che può davvero cambiare la vita dei pazienti”.

“Le terapie innovative sono il presente e il futuro della medicina –

sottolinea l’assessore alla sanità, Raffaele Piemontese – Sono trattamenti

ad alto valore aggiunto, anche se spesso molto costosi. Senza la necessità

costante di infusioni, i pazienti emofiliaci possono pianificare la loro

vita senza il peso delle terapie frequenti. I costi vanno rapportati ai

benefici clinici, sociali ed economici a lungo termine che in Puglia non

vogliamo far mancare ai pazienti pugliesi”.

A rendere possibile ogni fase del percorso è stata la rete

multidisciplinare del Policlinico di Bari: ematologi, ortopedici,

anestesisti, farmacisti ospedalieri esperti in preparazioni galeniche e

infermieri, e la piena sinergia tra centri Hub e Spoke.

“Questo importante risultato – conclude il direttore generale, Antonio

Sanguedolce – è frutto dell’impegno e della competenza di tutti i

professionisti coinvolti. Voglio ringraziare personalmente il team

multidisciplinare del Policlinico, che ha seguito con grande attenzione

tutte le fasi del percorso terapeutico, e il personale della farmacia

ospedaliera. Essere tra i primi centri in Italia ad adottare la terapia

genica ci conferma come struttura all’avanguardia nella cura delle

patologie rare”.

È stato determinante il contributo del team multidisciplinare coinvolto nel

percorso di candidabilità e somministrazione il Centro Emofilia Hub, oltre

al dott. Giancarlo Malcangi e al dott. Roberto Marino, occorre ricordare la

dott.ssa Antonella Coluccia del Centro Spoke di Scorrano, la prof.ssa

Mariabeatrice Rendina della Gastroenterologia Universitaria, il dottor

Luigi Moretti dell’Ortopedia, l’Anestesia e Rianimazione con il prof.

Salvatore Grasso e il personale infermieristico con Setilio de Letteriis e

Nicola De Giosa, e la farmacia ospedaliera sotto la direzione della

dottoressa Maria Dell’Aera e con la dottoressa Angela Gasbarro.