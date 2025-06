AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 17 GIUGNO

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

PRESIDENTE

📌11 Aula dei Gruppi parlamentari. Iniziativa

“Presentazione della relazione annuale”

(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA)

Interviene il Presidente della Camera dei deputati. Diretta webtv

AULA

📌11 Interrogazioni

📌14 Esame Dl Acconti Irpef.

A seguire:

Mozioni ricercatori

Pdl Giornata della ristorazione

COMMISSIONI

📌12_Affari costituzionali_ Audizioni sul premierato (Tania Groppi Università di Siena, Giulio Salerno Università di Macerata, Sandro Staiano e Massimo Villone Università Federico II di Napoli

📌13_Rischio sismico e idrogeologico_Audizione del Ministro Musumeci

📌13_Esteri_Audizione su revisione dei servizi ai cittadini e alle imprese all’estero (ITAL UIL, INCA CGIL, INAS CISL)

📌13_Cultura_ Audizione su candidature a Patrimonio mondiale Unesco della via Francigena e dei luoghi etruschi (Associazione Mecenate 90; Jacopo Caucci von Saucken, Università, Università Firenze; Associazione Leonardo di Borgo del Ponte-Massa; Associazione europea Vie Francigene – AEVF; Eugenio Giani, presidente della regione Toscana)

📌13_Affari sociali_ Audizioni su erogazione prestazioni sanitarie (ore 13: Federsanità; Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri; ore 13.15: Associazione unitaria psicologi italiani; Osservatorio malattie rare; Associazione Salute Donna)

📌13.30_Infanzia_Audizioni sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani (Sara Carucci, Università degli Studi di Cagliari; Stefano Vicari Primario Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

EVENTI

📌10 Sala del Refettorio. Convegno: “Tutela del segreto e sicurezza dello Stato”

(Consiglio della Magistratura Militare)

📌10 Sala della Regina. Convegno: “Corridoio Indomediterraneo”

(On. Barelli)

📌10:30 Sala Giacomo Matteotti. Convegno

“Tutti salvi per amore. I gatti delle Vele di Scampia”

Proiezione del film

“Ciao casa mia” di Andrea Morabito

(On. Costa – Vicepresidente della Camera dei deputati). Diretta webtv

📌15 Sala del Refettorio. Convegno: “L’impresa dell’IA. Come le PMI italiane possono diventare più competitive grazie all’intelligenza artificiale”

(On. Gusmeroli)

📌15 Aula dei Gruppi parlamentari. Convegno: “La salute passa anche attraverso l’osteopatia” (Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE)

📌16 Sala della Regina. Proiezione del film: “La chiocciola” di Roberto Gasparro (On. Costa – Vicepresidente della Camera dei deputati). Diretta webtv

📌17 Sala Matteotti. Presentazione del libro

“Il grido silenzioso della Terra. La Terra è malata e la malattia siamo noi. Come guarirla e far crescere benessere e felicità” di Andrea Masullo

(On. Ciani)

CONFERENZE STAMPA

📌10 Lavoro da remoto. Valentina Barzotti

📌11.30 Il Grande inganno: le sette. Stefania Ascari

📌13 Il riciclo dei pannelli fotovoltaici. Martina Semenzato

📌14.30 Intelligenza artificiale: errori, insufficienze e danni della nuova legge delega. Elisabetta Piccolotti

📌16 Le proposte di Alessandro Parrotta. Nicola Carè

📌17.30 Presentazione libro Villa Hjelt: la residenza dell’ambasciatore d’Italia a Helsinki. Carmine Fabio Raimondo

📌19 Politica e cittadini: Un giornale per ricostruire. Irene Manzi