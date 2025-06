scomparsa Michel Barbet, le condoglianze di Città metropolitana di Roma Capitale

(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 “Il Sindaco Roberto Gualtieri e la Città metropolitana di Roma Capitale si stringono al dolore della famiglia, della comunità di Guidonia Montecelio e del Movimento 5 Stelle per la perdita improvvisa di Michel Barbet, sindaco di Guidonia Montecelio fra il 2017 e il 2022. La comunità metropolitana perde un uomo per bene, leale e affidabile, da sempre in prima linea per la sua comunità. Ai suoi familiari, ai suoi cari e al Partito le più sentite condoglianze.” Così la nota di Città metropolitana di Roma Capitale