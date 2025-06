(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 SANITÀ, MORFINO (M5S): PIAZZA PALERMO SIMBOLO SICILIA CHE NON ABBASSA LA TESTA

Palermo, 15 giu. – “Questa di oggi è la piazza simbolo di una Sicilia che non si rassegna, che non abbassa la testa, ma che si ribella! Contro un sistema sanitario che ha dimenticato che curarsi non è un privilegio, ma un diritto! E dove ammalarsi non deve essere una condanna! Perché 3mila referti istologici in ritardo lasciano 3mila vite in sospeso! E cittadini come Maria Chiara Gallo, che ha dovuto attendere 8 mesi per una diagnosi, oggi lottano due volte: contro la malattia e contro un sistema che si autodistrugge, nonostante l’impegno e il sacrificio del personale sanitario. Serve una coscienza per ristabilire un sistema sano che rimetta al centro il paziente e lasci alla porta la politica nella sanità. Un cittadino se sta male non deve affidarci alla fortuna o dipendere dal portafoglio. Deve avvalersi di un diritto universale! In Sicilia come a Roma, continuiamo a batterci contro gli inganni del Governo Meloni che ha frenato l’incremento della spesa sanitaria, ha fatto propaganda sulle liste di attesa, ma buttano soldi, miliardi, per le armi e per il giocattolino di Salvini: il ponte. La Sicilia è la regione dei record negativi sulla sanità. Quelli che ci fanno vergognare e di fronte ai quali siamo chiamati ad avere uno scatto di dignità! Da questa piazza stasera si dirà basta con un messaggio forte e chiaro: la Regione Siciliana e il Governo nazionale devono ascoltarci”.

Così la deputata M5S Daniela Morfino oggi in piazza a Palermo per la manifestazione M5S “Sanità per tutti”.

