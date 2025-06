(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

*SANITÀ, M5S SICILIA: CON MELONI DIVENTATA PRIVILEGIO PER POCHI*

Palermo, 15 giu. – “La piazza di oggi di Palermo per la manifestazione “Sanità per tutti” rappresenta la tappa di una battaglia fondamentale per tutto il M5S. La sanità pubblica sta crollando sotto il peso dell’indifferenza e dell’ipocrisia di questo governo. Le liste d’attesa sono ormai fuori controllo: visite ed esami rinviati di mesi, a volte di anni. I cittadini sono costretti a rivolgersi al privato, se possono permetterselo. Ma la sanità non può essere un privilegio per pochi. Deve essere un diritto garantito a tutti. Il governo Meloni non può più ignorare questo grido d’allarme. Si parla solo di riarmo, di miliardi spesi in armamenti, mentre gli ospedali cadono a pezzi, i pronto soccorso sono al collasso, i medici e gli infermieri fuggono per condizioni di lavoro inaccettabili e stipendi inadeguati. Gli italiani non chiedono carri armati. Chiedono salute. Chiedono strutture sanitarie funzionanti, personale sanitario supportato, tempi di attesa umani, cure accessibili. La sanità pubblica va difesa. Ora”.

Così gli esponenti M5S siciliani di Camera e Senato oggi presenti in piazza a Palermo per la manifestazione “Sanità per tutti”.

