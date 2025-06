(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 Romeo (Pd), Aymane esempio reale in mondo di indifferenza

“Il gesto di Aymane, morto a 16 anni tentando di salvare due turisti in difficoltà, in un mondo in cui cattiveria, generalizzazioni, indifferenza e banalità tentano sempre più di imporsi come linguaggio universale, ci riporta alla realtà”. Lo dice Nadia Romeo, rodigina, deputata del Pd, onorando il coraggio di Aymane Ed Dafali, 16 anni, marocchino, in Polesine, a Castelnovo Bariano, da tre anni, dove si era riunito alla famiglia. Il giovane, nel pomeriggio di sabato, ha perso la vita a Lido Degli Estensi, Ferrara, cercando di salvare due ragazzi che, avventuratisi in un punto in cui la balneazione è vietata, erano stati catturati da una forte corrente. Aymane si è lanciato per soccorrerli, ma non è più riemerso.

“Un giovane polesano – prosegue Romeo – che ha pagato con la vita la decisione di prestare subito soccorso, per cercare di salvare due vite. Un giovane eroe del quale tutti dobbiamo essere orgogliosi, il cui esempio deve scuotere le coscienze e riportarci alla nostra dimensione umana, che si sta sempre più perdendo. Alla famiglia, ai suoi amici e alla comunità di Castelnovo Bariano le mie condoglianze ed un forte abbraccio”, conclude Romeo. Ferrara 15/06/2025

