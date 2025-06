(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

Sun 15 June 2025 NOTA FARNESINA-COLLOQUIO TELEFONICO TAJANI – BARROT

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha avuto in serata un nuovo colloquio telefonico con il ministro degli Affari esteri francese Jean-Noel Barrot. Il colloquio si è focalizzato sulle operazioni militari fra Iran e Israele e sulla possibilità di costruire velocemente un percorso politico e diplomatico che porti all’interruzione della guerra, anche per evitare una pericolosa escalation nella regione. Tajani e Barrot hanno scambiato idee sulla possibilità di tenere presto una riunione del Consiglio affari esteri dell’Unione europea e hanno valutato i possibili canali di mediazione che in queste ore potrebbero essere aperti da vari protagonisti nella regione. I due ministri hanno discusso anche della necessità che l’Unione Europea sia coinvolta sin dal primo momento di una possibile fase negoziale.

Italia e Francia manterranno anche uno stretto coordinamento per assistere in ogni modo i loro cittadini presenti sia in Iran che in Israele e in altri paesi della regione.