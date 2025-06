(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6705

Dal 15 giugno 2025 tre park and ride per il centro

Dalle 18 all’1 da via Niveo, via Procaccia e via San Marco

Il servizio Park and Ride si amplia e si rafforza. Dopo due mesi di attivazione sperimentale nei fine settimana e nei giorni festivi, la Linea Bianca ha dimostrato la validità del modello: offrire ai cittadini la possibilità di lasciare l’auto in aree di sosta periferiche e raggiungere comodamente il centro città con navette rapide, puntuali e frequenti. Una formula semplice che ha incontrato il favore di molti utenti, contribuendo a ridurre il traffico e facilitare gli spostamenti in occasione di eventi, appuntamenti serali e giornate di particolare afflusso.

A partire da questa settimana, il servizio si potenzia con l’attivazione di due nuove linee: la Linea Verde e la Linea Blu, pensate per intercettare nuove zone di parcheggio e offrire una copertura ancora più capillare del territorio urbano.

LINEA BIANCA: DA VIA NIEVO E STAZIONE AL CENTRO – Già attiva da oltre due mesi, la Linea Bianca collega Via Ippolito Nievo e Via Pisonio con il centro città. Il percorso prevede due fermate intermedie: la prima in Via Capitan Pirrelli 58, raggiunta dopo circa 5 minuti dalla partenza, e la seconda presso la stazione ferroviaria, a circa 10 minuti. Le navette circolano ogni 25 minuti, con prima corsa alle ore 18:00 e ultima partenza all’1:00 di notte (ultimo ritorno all’1:20). Una soluzione ideale per chi desidera lasciare l’auto nelle zone di ingresso alla città e godersi il centro senza lo stress del parcheggio.

LINEA VERDE: DAL POLO LICEALE AL CENTRO IN POCHI MINUTI – La nuova Linea Verde parte dall’area parcheggio presso il Polo Liceale “San Marco”, un punto strategico per chi proviene dai quartieri residenziali o dalle zone limitrofe. Il collegamento diretto conduce in appena 6 minuti a Via Capitan Pirrelli 5, consentendo un accesso rapido a piedi al cuore della città. La linea sarà attiva in orari serali e nei giorni di maggiore afflusso, in coordinamento con gli altri servizi. Corse ogni 20/25 minuti, con prima corsa alle ore 18:00 e ultima partenza all’1:00 di notte (ultimo ritorno all’1:20).

LINEA BLU: DAL GUMMY PARK A PIAZZA D’ANNUNZIO – La terza linea, denominata Linea Blu, si rivolge principalmente a chi arriva da sud-est o dalla zona costiera. Il punto di partenza è situato in Via Procaccia, nell’area dell’ex Gummy Park, recentemente riqualificata come spazio di sosta. Da lì, le navette raggiungono Piazza D’Annunzio in soli 6 minuti, offrendo un collegamento comodo e veloce con uno snodo importante della città. Corse ogni 20/25 minuti, con prima corsa alle ore 18:00 e ultima partenza alle 00:55 di notte (ultimo ritorno all’1:00).