Comunicato congiunto Comune di Parma – Prefettura: Leggero ritardo nelle operazioni di bonifica bellica

15 Giugno 2025

Sun 15 June 2025 Leggero ritardo nelle operazioni di bonifica bellica

Parma, 15 giugno 2025 – Il Comune di Parma e la Prefettura informano che, per fattori non dipendenti dalle autorità stesse, si registra un leggero ritardo nelle operazioni di evacuazione.

Sindaco, Prefetto e tutte le autorità sono sul posto, per il completamento dell’evacuazione e garantire così il proseguo delle operazioni nella massima tutela per tutti.

È fatto divieto di ingresso nella zona evacuata fino al termine delle operazioni.

