(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 *Bonelli: “ Governo vuole militarizzare il bilancio, serve voto del

Parlamento subito” * «Oggi Crosetto ha annunciato che l’Italia

raggiungerà il 5% delle spese militari in dieci anni. Questo significa

passare dagli attuali 45 miliardi (35 in difesa e quasi 10 in sicurezza) a

ben 145 miliardi nel 2035 — oltre il triplo di oggi — con un aumento di

circa 100 miliardi. Una stima che coincide con quanto dichiarato

recentemente anche dal sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di

Cremnago: 66 miliardi in più per la difesa e 33 miliardi in più per la

sicurezza.

Il riarmo sta trascinando l’Italia in un’economia di guerra, mentre nel

mondo si è già raggiunta la cifra monstre di 2.700 miliardi di dollari di

spesa militare. Crosetto racconta una favola-incubo agli italiani,

affermando che sanità e welfare non saranno indeboliti. Ma non dice dove

prenderà i soldi. E soprattutto, la cosa più grave è che, prevedendo un

aumento sconsiderato delle spese militari, si rinuncia a lavorare per il

disarmo e la pace nei prossimi decenni.»

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce nazionale di Europa Verde, commentando l’intervista del

ministro della Difesa al Corriere della Sera.

«Ribadisco con forza la totale contrarietà al piano di riarmo italiano:

mentre in Medio Oriente si accende la miccia di una possibile terza guerra

mondiale e si profila il rischio di una corsa al riarmo nucleare, Crosetto

propone di investire decine di miliardi in armamenti. È una scelta

pericolosa, che tradisce i principi della Costituzione e mina il futuro

delle prossime generazioni.»

«Il sì dell’Italia a Trump e al segretario generale della NATO Rutte ci sta

portando verso la militarizzazione del bilancio pubblico, sottraendo

risorse vitali a scuola, sanità, giustizia sociale e ambiente.»

«In un momento drammatico come questo — con Israele che bombarda l’Iran e

con il rischio concreto di un conflitto regionale e nucleare — l’Italia

dovrebbe essere protagonista di un’iniziativa diplomatica e multilaterale

per il disarmo, non allinearsi alla logica di chi vuole costruire un nuovo

ordine geopolitico mondiale basato sulla supremazia militare, dopo aver

delegittimato gli organismi internazionali come l’ONU e la Corte penale

internazionale.**

Il ministro Crosetto non può annunciare il sì dell’Italia al 5% nelle

interviste: venga subito in Parlamento, perché su una scelta di questa

portata deve essere il Parlamento a decidere», conclude Bonelli.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE