(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 AI, ALOISIO (M5S): MIC CHIUDE OCCHI DI FRONTE A INNOVAZIONE DIGITALE

AI, Aloisio (M5S): MiC chiude occhi di fronte a innovazione digitale

“È inaccettabile che, nonostante i segnali inequivocabili di un mondo che corre verso la digitalizzazione e l’innovazione, il Ministro della Cultura continui a ignorare le criticità e le opportunità dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali nel nostro settore. L’ultima ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura del Politecnico di Milano, presentata durante il convegno “Alea IActa est”, denuncia chiaramente come il 43% delle istituzioni culturali italiane non abbia ancora compreso l’importanza strategica dell’investimento in tecnologia e innovazione digitale. Il rapporto evidenzia come oltre la metà dei musei italiani preveda di investire in AI nei prossimi tre anni, ma una significativa fetta non ha ancora percepito l’urgenza di farlo. Le criticità sono note: carenza di competenze specifiche, infrastrutture insufficienti e alti costi di implementazione, tutte barriere che il Ministero avrebbe dovuto affrontare con decisione, invece di lasciarle aperte e ignorate. La mancanza di una strategia chiara e di investimenti concreti rischia di relegare l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi europei nella gestione digitale del proprio patrimonio. Il Ministero deve mettere in campo subito misure concrete: investimenti adeguati, formazione di figure ibride come i digital humanist, sviluppo di infrastrutture digitali e un piano strategico pluriennale per l’adozione delle nuove tecnologie”.

Così la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle