(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 AGENDA ASSESSORI LUNEDÌ 16 GIUGNO 2025

Ore 10 – L’assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli presenta il bando per l’assegnazione di contributi economici alle botteghe storiche e le strategie messe in campo per la valorizzazione del commercio storico (Sala Di Liegro, Palazzo Valentini – via IV Novembre 119/a)