(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 NOTA FARNESINA – Colloqui telefonici del Ministro Tajani con Israele e ANP

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha avuto stamane due colloqui telefonici con il presidente della Repubblica di Israele Isaac Herzog e con il primo ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese Muhammad Mustafa. Nel primo colloquio Tajani ha affrontato il tema del conflitto fra Israele e Iran e le conseguenze di questa fase per le popolazioni in Israele e Palestina. Al presidente Herzog il ministro Tajani ha offerto le condoglianze per le vittime civili causate in queste ore. Tajani ha anche ripetuto con forza la richiesta di sospendere le operazioni militari a Gaza che coinvolgono la popolazione civile. Il presidente Herzog ha riferito al ministro che Israele è pronto ad accettare le proposte dei mediatori americani, egiziani e del Qatar per un cessate il fuoco con Hamas.

Al primo ministro e ministro degli Esteri palestinese Mustafà, Tajani ha confermato la solidarietà del governo italiano alla Autorità Nazionale Palestinese e il sostegno che il Governo italiano manterrà per l’Anp innanzitutto nelle sedi multilaterali delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea. Il premier Mustafà ha ringraziato il minsitro Tajani per le ultime evacuazioni sanitarie e per l’assistenza offerta innanzitutto ai bambini palestinesi. Con i voli di mercoledì scorso sono 150 i minori palestinesi assistiti e 650 i parenti e cittadini palestinesi accolti in Italia.