L’Aquila – Comunicato stampa assessore Tursini su firma carta diritti persone con Sclerosi Multipla (+foto)

Il Comune dell’Aquila al fianco delle persone con Sclerosi Multipla: firmata dall’assessore Tursini la Carta dei Diritti

L’Aquila -14 giugno 2025. Si è tenuto ieri, venerdì 13 giugno 2025, presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila, l’incontro “Alimentazione e Sclerosi Multipla: un’alleata per il benessere”, promosso da AISM – Sezione Provinciale L’Aquila. L’iniziativa, patrocinata dal Comune dell’Aquila, nell’ambito del progetto “Il Segno della Rinascita” e del Comitato “L’Aquila Città Europea dello Sport 2026”, con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rappresentato un importante momento di confronto sul ruolo dell’alimentazione nella gestione della Sclerosi Multipla.

L’evento è stato anche occasione per un momento di grande valore istituzionale: la firma della Carta dei Diritti delle persone con sclerosi multipla, patologie correlate, familiari e caregiver.

«La firma della Carta dei Diritti – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini – non è solo un atto simbolico, ma un impegno concreto che come amministrazione ci vede al fianco delle persone con Sclerosi Multipla, delle loro famiglie e dei caregiver. È nostro dovere costruire e sostenere una rete di inclusione, equità e partecipazione, affinché nessuno si senta solo. Ringrazio AISM L’Aquila per questa preziosa iniziativa, che ha saputo unire informazione scientifica e sensibilizzazione, e tutti coloro che ogni giorno lavorano per garantire diritti e dignità alle persone più fragili.»

