(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 IRAN, MARTON (M5S): GOVERNO CONCORDA CON ATTACCO PREVENTIVO NETANYAHU?

Roma, 14 giugno – “Tajani ha descritto la situazione, la stessa che abbiamo letto sui giornali, ma non ci ha detto se il governo è d’accordo con l’attacco preventivo di Israele, non solo contro il programma nucleare iraniano, ma anche contro i vertici politici e religiosi dell’Iran. Non ha pronunciato una parola contro un’azione di Netanyahu che sta mettendo in grave pericolo la sua popolazione. Non vorrei che un giorno si scoprisse, come accaduto in Iraq per le famose armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, che il rapporto sul nucleare iraniano non sia veritiero”.

Lo ha dichiarato il senatore M5S Bruno Marton intervenendo dopo l’informativa di Tajani.

