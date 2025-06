CS – GINOSA (TA) NOTA STAMPA ASS. MARCO IELLI. Nuova viabilità a Marina di Ginosa: facciamo chiarezza

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

*NOTA STAMPA ASS. MARCO IELLI. Nuova viabilità a Marina di Ginosa: facciamo

chiarezza*

Di fronte ai “dubbi’’ sollevati in post e comunicati dai soliti aizzatori

seriali delle opposizioni, facciamo chiarezza sulle recenti modifiche

apportate alla viabilità a Marina di Ginosa.

Partiamo dal così tanto criticato posizionamento della pista ciclabile:

questa è stata realizzata sul lato del Parco Comunale, dato che dall’altro

lato della strada sono presenti 2 incroci e 8 passi carrabili.

Questo avrebbe comportato un maggiore rischio sia per ciclisti che per i

veicoli (le vetture, per dare la precedenza alle biciclette, si sarebbero

dovute fermare al centro carreggiata, rallentando notevolmente il

traffico).

Sicurezza

Una domanda sorge spontanea.

Anche dove non c’è pista ciclabile, e magari i parcheggi sono adiacenti al

marciapiede, gli automobilisti non guardano gli specchietti prima di aprire

lo sportello?

Inoltre la nuova pista ciclabile sul tratto di Viale Italia ha una

larghezza di 2,5 metri oltre ai 30 cm di separazione dal parcheggio.

Questione parcheggi V.le Italia

La ZTL non inizia più al semaforo di v.le Italia, bensì all’incrocio con

via Pirandello.

Questo consente al traffico di defluire su via Macchiavelli anche quando la

ZTL è attiva. I parcheggi posti in v.le Italia tra via Pirandello e v.le

Ionio rientrano nella ZTL, pertanto quando questa è attiva vige il divieto

di sosta.

Di conseguenza nessuna vettura deve fare inversione ad “U” per uscire da

v.le Italia: infatti, come sempre accaduto fino ad ora con le vetture in

sosta su viale Ionio, al momento dell’entrata in vigore della ZTL, le

stesse possono proseguire lungo viale Ionio, uscendo dalla ZTL e liberando

la stessa.

Viale Ionio non è stata assolutamente interessata dai cambiamenti di

viabilità.

La ZTL estiva è attiva dalle 21 alle 01:00 a partire dall’incrocio di via

Macchiavelli sino a all’incrocio con via Baldari.

Tali orari sono stati modificati due anni fa, facendoli coincidere con

l’orario di chiusura delle farmacie, pertanto nessun disagio per i

cittadini.

Le modifiche che stiamo apportando rientrano nelle previsioni del PUMS

(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) ampiamente discusso sia con

commercianti e cittadini attraverso incontri partecipativi svolti negli

anni, che con tutte le opposizioni in diversi tavoli e incontri convocati

appositamente.

Pertanto rigettiamo fermamente anche la polemica della mancata

partecipazione.

Tutta la documentazione tecnica del PUMS è disponibile sul sito del Comune

di Ginosa dal 2021 (

https://www.comune.ginosa.ta.it/content/search?SearchText=pums).

Lo studio dell’intera mobilità di Ginosa e Marina di Ginosa è un elaborato

di oltre 400 pagine e tavole progettuali, frutto di studi, indagini e

incontri partecipativi svolti da professionisti del settore.

Pertanto, la lamentela della Consigliera Ratti, sul non aver ricevuto la

documentazione, non deriva da un sistema decisionale “opaco” come definito

da lei stessa, ma dal fatto che ha presentato l’accesso agli atti

all’ufficio sbagliato!

Probabilmente 8 anni da Consigliere Comunale non le sono bastati per capire

come funzionano le aree amministrative del Comune.

Infine, è ora di finirla con il terrorismo mediatico!

Piste ciclabili considerate come limitazioni ai cittadini?

Così come con il governo del Paese, sembra quasi che qualcuno voglia

tornare al medioevo, o quantomeno indietro di un centinaio di anni, mentre

il resto del mondo civile continua ad andare avanti.

La mobilità si è evoluta. Ci sono nuovi modelli a cui ispirarsi. Nuovi modi

di vivere la città. Nuovi modi per spostarsi, che vanno oltre l’auto. La

bicicletta è uno di quelli.

Ed è ASSURDO non accettare questo dato di fatto. O, peggio ancora, guardare

con ammirazione quelle realtà che stanno attuando le stesse misure di

Ginosa e Marina di Ginosa, per poi denigrarle qui in pseudo arringhe sui

social, cercando di avere sempre l’ultima parola nei commenti.

Chiariamo una volta per tutte un aspetto fondamentale alla base

dell’urbanistica, e non serve essere esperti in materia, ma basterebbe una

semplice ricerca su Google per comprenderlo.

Realizzare sensi unici offre la possibilità di dedicare più spazi ai

parcheggi, pedoni e ciclisti, specialmente in due centri urbani in cui, in

10 minuti a piedi, si è ovunque, oltre a migliorare la circolazione

stradale, la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

I sensi unici tendono a ridurre i punti di conflitto tra veicoli

provenienti da direzioni opposte, diminuendo il rischio di incidenti.

In sintesi, le strade a senso unico sono una soluzione efficace per

migliorare la mobilità urbana, aumentare la sicurezza e ottimizzare l’uso

dello spazio pubblico.