(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Coldiretti: la Basilicata al Villaggio contadino di Udine

Anche un importante numero di aziende e agricoltori della Basilicata è presente al Villaggio contadino della Coldiretti in corso a Udine, un grande evento aperto a tutti per scoprire la centralità del mondo contadino, vivere esperienze autentiche e riscoprire il valore del cibo italiano. Per tutto il fine settimana, piazze e strade si sono trasformate in un grande villaggio agricolo dove adulti e bambini possono vivere da protagonisti una giornata da contadini: salire sui trattori, assistere alla preparazione di mozzarella, pane e ortaggi nelle fattorie didattiche e assaporare piatti preparati con ingredienti 100% italiani. Nei tre giorni della manifestazione le innovazioni 2025 nate dalla creatività dei giovani agricoltori italiani e destinate a rivoluzionare consumi e servizi nel segno della sostenibilità sono state al centro dell’Oscar Green, il premio della Coldiretti a imprese e start up che generano sviluppo e lavoro. Presentato anche il Manifesto per l’educazione alimentare in cinque punti chiave con un appello rivolto a Governo e regioni a collaborare fattivamente per migliorare la salute dei giovani studenti. Il Villaggio ospita anche il mercato di Campagna Amica, con agricoltori provenienti da tutte le regioni italiane, compresa la Basilicata, per offrire le eccellenze enogastronomiche del proprio territorio: un’occasione per acquistare prodotti genuini direttamente dal produttore e sostenere l’agricoltura locale. In programma anche lezioni sull’olio extravergine italiano, degustazioni di vino e birra agricola, e laboratori di agricosmesi, con consigli naturali e idee creative per il benessere. Gli orti didattici a cura dei tutor del verde di Campagna Amica completeranno l’offerta educativa per grandi e piccoli, che possono sperimentare anche le attività dell’agriasilo. Al Villaggio, infine, è possibile anche incontrare da vicino gli animali delle fattorie italiane simboli di un’agricoltura che tutela biodiversità, paesaggio e ambiente, oggi sempre più a rischio.

Potenza 14 giugno 2025

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.