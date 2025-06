(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Bonelli su attacco all’Iran: “Netanyahu è un criminale, L’Europa resta a

guardare, rischiamo una corsa al riarmo nucleare”

“Voglio fare una premessa chiara e netta per evitare qualsiasi tipo di

strumentalizzazione politica: io, insieme alla mia forza politica,

l’Alleanza Verdi-Sinistra, ho sempre condannato con forza la dittatura

degli ayatollah in Iran. È un regime feroce che viola i diritti umani, che

perseguita le donne e uccide intellettuali. Siamo sempre stati dalla parte

dei diritti, della libertà e della giustizia.

Detto questo, credo sia estremamente pericoloso pensare di poter abbattere

una dittatura con un attacco militare unilaterale, come quello portato

avanti da Israele con il pretesto del “rischio atomico”. Questo attacco,

proprio alla vigilia degli incontri diplomatici a Mascate in Oman, rischia

solo di alimentare instabilità e odio in una regione già martoriata.” Così

Angelo Bonelli, parlamentare di AVS, ospite questa mattina di Agenda su

Skytg24

“Voglio sottolineare – prosegue Bonelli- che la precisione chirurgica con

cui sono stati eliminati i leader militari iraniani non è stata la stessa a

Gaza. Lì abbiamo assistito a una vera carneficina, con quasi 60.000 civili

palestinesi uccisi. Di fronte a questo, non posso che affermare con forza

che Netanyahu ha pianificato la distruzione del popolo palestinese. È un

criminale.

L’Europa, purtroppo, è rimasta a guardare. È assente, incapace di costruire

una politica estera autonoma e coerente. In questi anni abbiamo visto una

delegittimazione sistematica delle istituzioni internazionali: l’ONU messo

all’angolo, la Corte Penale delegittimata, organizzazioni come UNRWA

definite “terroristiche”. E anche il nostro governo italiano ha avuto un

ruolo in questo processo.” Bonelli attacca sul rischio di riarmo.

“Il problema più grave è che sta passando l’idea che solo chi possiede la