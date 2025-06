(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Bonelli (AVS) alla Camera: “Avete delegittimato l’ONU. Non siamo

equidistanti. Escalation verso il riarmo nucleare”

“Accolgo con rispetto l’invito alla de-escalation, ma rilevo una

contraddizione evidente: si parla di pace, ma si giustifica l’attacco di

Israele per impedire all’Iran di avere la bomba atomica. Sono d’accordo che

nessuna dittatura debba possedere armi nucleari, ma allora si rafforzi il

trattato di non proliferazione, non si alimenti la logica del riarmo.

Il vostro governo, insieme ad altri – in primis quello di Trump – ha

contribuito alla delegittimazione degli organismi internazionali come

l’ONU, la Corte Penale Internazionale e l’UNRWA. In questo modo, vince solo

la legge del più forte. Oggi la politica estera in Medio Oriente non la fa

l’Europa, ma Netanyahu. E voi vi limitate a prenderne atto, accettando una

pericolosa logica: per difendersi bisogna avere la bomba atomica.

Siamo di fronte a un’escalation del riarmo, soprattutto nucleare. Chiedo al

Ministro se è questa la direzione che vogliamo prendere. Noi abbiamo sempre

condannato la dittatura iraniana e le sue violazioni dei diritti umani. Ma

la democrazia non si esporta con le bombe. L’Afghanistan, l’Iraq, la Libia

non ci hanno insegnato nulla? Abbiamo lasciato quei popoli soli, in

particolare le donne, che oggi respingiamo anche in Europa.

Non accettiamo lezioni di equidistanza. Io non sono equidistante tra chi

bombarda e chi viene massacrato. Apprezzo l’impegno italiano per

l’assistenza umanitaria, ma è ipocrita dare aiuti con una mano e con

l’altra fornire armi al governo criminale di Netanyahu.

L’attacco israeliano non è una sorpresa: il documento Clean Break lo

teorizzava trent’anni fa. E ora? Bombarderemo anche la Corea del Nord? Il

vero problema è che manca una politica estera e di difesa comune europea.

Abbiamo lasciato campo libero a Netanyahu, che usa la guerra per restare al

potere. Questo porterà più migranti, più odio e, purtroppo, più

terrorismo.” Così Angelo Bonelli nel suo intervento nel dibattito

seguito all’audizione sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran tenuta

dal ministro degli Esteri Antonio Tajani alle commissioni Esteri di Camera

e Senato

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE