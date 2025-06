(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 Indagine su sindaca di Prato Bugetti, la dichiarazione di Eugenio Giani

“Conosco e apprezzo Ilaria Bugetti per la sua dedizione alla città di

Prato e la sua passione nell’impegno politico. Le sono vicino, nel pieno

rispetto del lavoro della magistratura e certo che saprà rispondere con

chiarezza e trasparenza a quanto sollevato dal procedimento in atto.”

E’ questa la dichiarazione del presidente della Regione Toscana Eugenio

Giani in merito all’inchiesta che vede indagata la sindaca di Prato Ilaria

Bugetti.

To forward this message, please do not use the forward button of your

email application, because this message was made specifically for you only.

Instead use the forward page