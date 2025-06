(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 DONNARUMMA (FS): “INVESTIMENTI SENZA PRECEDENTI PER LA RETE FERROVIARIA”

L’AD di Ferrovie al TG1

Roma, 13 giugno 2025

«Abbiamo pianificato i cantieri estivi in modo attento così da evitare sovrapposizioni e garantire i collegamenti». Così l’AD del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma ha spiegato in un’intervista al Tg1 quali sono le principali azioni messe in campo dal Gruppo e dalle società operative in vista dell’estate.

La rete ferroviaria italiana è al centro di un piano di investimenti senza precedenti. Proprio l’AD ha spiegato che con circa 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati alle attività di manutenzione e 700 per nuove opere, la pianificazione deve essere attenta e con l’obiettivo di limitare i disagi. Tra le azioni proposte da Ferrovie, infatti, diverse riguardano le informazioni ai viaggiatori tra cui, ha ricordato Donnarumma, «250mila qr code a bordo dei treni in modo che ogni passeggero possa inquadrarli e conoscere informazioni sulla circolazione ferroviaria».