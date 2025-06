[Comune Palermo] Raccolta differenziata – Dichiarazione consigliere Cusimano (VII Circoscrizione)

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 «Questa mattina si è svolto il consiglio della VII Circoscrizione

congiuntamente con quello della VI Circoscrizione, per discutere della

raccolta differenziata nel quartiere Pallavicino e del completamento del

quartiere Resuttana-San Lorenzo.

Come è noto, il 20 giugno toccherà al quartiere San Lorenzo, il 18 luglio a

Cruillas e Pallavicino ed il 26 settembre all’Arenella, Vergine Maria,

Monte Pellegrino e Villatasca.

Purtroppo, è grande il rammarico per l’esclusione dalla raccolta

differenziata dello Zen che rimane un luogo ad alto rischio abbandono

rifiuti e che verrà probabilmente utilizzato come discarica per i rifiuti

di quei cittadini delle zone limitrofe che non effettueranno la raccolta

differenziata.

Il mio auspicio è che nessuno venga lasciato indietro e che il piano a cui

amministrazione, Rap e polizia municipale stanno lavorando contro il

fenomeno della migrazione dei rifiuti, possa essere attuato il prima

possibile.

Ho chiesto, inoltre, al presidente di Circoscrizione di convocare

l’assessore all’Ambiente Alongi e la Rap per discutere la possibilità di

consentire alle attività commerciali di conferire nel centro di raccolta

comunale di via Nicoletti le frazioni di plastica e vetro che in particolar

modo durante il periodo estivo ingombrano notevolmente i locali ed in

alcuni casi, come Mondello, le strade e le piazze risultano impraticabili a

causa di un’esposizione – ahimè – obbligatoria».

Lo dichiara il consigliere di Forza Italia in VII Circoscrizione,

Ferdinando Cusimano.

