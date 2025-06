(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 SICUREZZA. G.RUSSO (FDI): SEI NUOVI AGENTI POLIZIA A PARMA SEGNO ATTENZIONE GOVERNO MELONI

“L’arrivo di sei nuovi agenti della Polizia di Stato a Parma – cinque destinati alla Questura e uno alla Polizia Postale – è un segnale concreto dell’attenzione del Governo Meloni per il rafforzamento della sicurezza nei territori”. Così Gaetana Russo, deputata di Fratelli d’Italia. “Il piano nazionale, che prevede oltre mille nuove unità in tutta Italia, punta al potenziamento degli organici e al ringiovanimento delle forze dell’ordine, con un’attenzione particolare alle sedi più in difficoltà. “È un intervento strategico – prosegue l’esponente di FdI – che migliorerà la capacità operativa della Polizia e offrirà risposte più tempestive e adeguate alle esigenze dei cittadini”. “Queste assegnazioni confermano l’impegno del Governo Meloni e di Fratelli d’Italia per garantire sicurezza reale. Mentre la sinistra litiga al proprio interno e dimentica i cittadini, noi continuiamo a lavorare con serietà per rafforzare la presenza dello Stato, per essere al fianco degli uomini e delle donne delle Forze dell’ordine e restituire fiducia ai cittadini” conclude Russo.

