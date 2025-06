(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 COMUNICATO STAMPA

ROMA, SCUOLE D’ARTE E DEI MESTIERI: QUATTRO MOSTRE DI FINE ANNO

Roma, 12 giugno 2025 – Le quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale, a partire da oggi, giovedì 12 giugno, aprono le porte al pubblico per presentare le opere realizzate dagli allievi nel corso dell’anno. I percorsi espositivi raccontano la ricerca, la sperimentazione e le competenze sviluppate all’interno di queste istituzioni educative e formative presenti nel territorio comunale dal 1871, che sono tra le più antiche ed accreditate realtà formative per persone adulte.

Le opere, che rappresentano il percorso di crescita artistica e professionale degli studenti, spaziano dall’incisione alla lavorazione dei pellami e molto altro ancora.

Le quattro scuole offrono, infatti, l’opportunità di apprendere le tecniche delle arti applicate in vari settori, con un ventaglio di scelta che va dal restauro, all’affresco, all’oreficeria fino al garden design, la fotografia e l’illustrazione, solo per citarne alcuni.

Le mostre sono visitabili di pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00, secondo il seguente calendario:

• Scuola Arti Ornamentali da giovedì 12 giugno a giovedì 19 giugno

• Scuola Scienza e Tecnica da venerdì13 giugno a venerdì 20 giugno

• Scuola Ettore Rolli da martedì 17 giugno a martedì 24 giugno

• Scuola Nicola Zabaglia da mercoledì 18 giugno a mercoledì 25 giugno.

Infine, il 19 giugno, alle 17.00, appuntamento presso la Scuola Nicola Zabaglia con il corso di Storia dell’Arte per la presentazione dei temi monografici.

Le iscrizioni per l’anno 2025/26 sono aperte fino all’11 luglio e la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online seguendo il percorso: http://www.comune.roma.it > Servizi > Formazione e Lavoro > Scuole > Scuole d’arte e dei Mestieri > Scuole d’Arte e dei Mestieri – Iscrizioni online