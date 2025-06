(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Le iniziative della Regione per persone sorde o con ipoacusia: 13 giugno

incontro a Firenze

Scritto da Massimo Orlandi, giovedì 12 giugno 2025

Una condivisione e una verifica sulle attività messe in atto dalla Regione

Toscana per le persone sorde o con ipacusia: è questo il senso

dell’incontro in programma domani, 13 giugno, a Firenze. Presso l’Aula

Magna Meyer Health Campus, via Cosimo il Vecchio, 26.

L’iniziativa, che si svolgerà per l’intera mattinata, a partire dalle ore

9.30, è organizzata dalla Regione, in collaborazione con le Aziende USL

Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est.

I lavori, che avranno al centro le iniziative di inclusione e

accessibilità dedicate alle persone sorde o con ipoacusia, vedranno la

partecipazione dell’assessora regionale alle politiche sociali Serena

Spinelli.

Nel corso della mattinata i vari interventi di tecnici, funzionari,

rappresentanti di associazioni, consentiranno di ricostruire i percorsi

progettuali coordinati dai Dipartimenti dei Servizi Sociali delle Aziende

sanitarie per favorire l’accessibilità, la partecipazione, la

comunicazione e per la diffusione dei servizi di interpretariato nella

Lingua dei segni italiana (LIS) attraverso l’utilizzo del fondo erogato dal

Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità.

Sarà un’occasione dunque per conoscere, a due anni dall’avvio delle

progettualità, il lavoro svolto sui territori e condividere i primi

risultati in termini di opportunità per le persone e le famiglie, anche

con il punto di vista degli enti e delle associazioni partner di progetto.

È prevista la traduzione in LIS e sottotitolazione.