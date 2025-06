(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

LAVORO: ALMICI (FDI), DOPO ANNI DI IMMOBILISMO ORA CRESCITA E OCCUPAZIONE

“I dati diffusi dall’Istat confermano che l’Italia sta tornando a crescere. Il lavoro stabile aumenta, la disoccupazione cala e il Paese riparte grazie alle politiche economiche e occupazionali portate avanti con determinazione dal Governo Meloni. Dopo anni di immobilismo e assistenzialismo, finalmente al centro ci sono crescita, occupazione e sostegno concreto alle imprese e ai lavoratori. Nel solo mese di aprile 2025 si registrano 24,2 milioni di occupati, con un incremento di oltre 280.000 unità rispetto all’anno precedente. Sale anche il tasso di occupazione al 62,7%, mentre quello di disoccupazione scende sotto la soglia del 6%. Dati che non arrivano per caso, ma sono il frutto di un impegno serio, strutturato, che ha riportato al centro la dignità del lavoro e la fiducia degli italiani. In parallelo continua l’impegno sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, come illustrato oggi alla Camera dal ministro Calderone: formazione, controlli, investimenti e incentivi alle imprese virtuose. Una visione chiara, condivisa e concreta per trasformare la cultura della sicurezza in una realtà quotidiana. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per garantire crescita, stabilità e sicurezza. L’Italia ha scelto la strada giusta: ora serve continuare a camminare senza mai voltarsi indietro”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.

