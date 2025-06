(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Governo: Scotto (Pd), Sbarra sottosegretario spiega il suo no al salario minimo

“ Leggo che l’ex segretario della Cisl, Luigi Sbarra, entrerà nel Governo Meloni come sottosegretario al Sud. Tanti auguri. Ora forse è più chiaro il motivo per cui si schierò con forza per il no al salario minimo due anni fa”. Così, in un post social, il deputato Arturo Scotto, capogruppo Pd in Commissione Lavoro, commenta la proposta della presidente Meloni di nominare Sbarra a Sottosegretario con delega al Sud.

