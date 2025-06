(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 GIUSTIZIA. PELLICINI (FDI): CONDIVIDO RIFLESSIONE DI LA RUSSA SULLE CARCERI

“Ho letto oggi con attenzione l’intervista sulla Stampa rilasciata dal presidente del Senato Ignazio La Russa sulle carceri e ne condivido le riflessioni. Come sostiene La Russa, va assolutamente difeso il principio della certezza della pena e quindi vanno esclusi amnistie e indulti, ma va altresì garantito il principio, sancito dalla Costituzione, della dignità delle condizioni di vita dei detenuti. Il Presidente, con riguardo al tema del sovraffollamento carcerario, ricorda in primo luogo l’impegno del governo sull’edilizia carceraria, con investimenti senza precedenti, ma apre anche a un confronto sulla proposta Giacchetti di liberazione anticipata speciale. Al riguardo, indica anche una strada interessante per meritare il beneficio: per la “buona condotta” in carcere non basta non aver fatto nulla di male, ma ci vuole qualcosa in più che dia maggiori garanzie alla collettività. Una riflessione da cui e’ possibile ripartire, soprattutto dopo l’approvazione del decreto sicurezza che ha ridato forza e dignità all’azione dello Stato per contrastare il crimine”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Pellicini, componente Commissione della Giustizia.

