Fwd: Zambon, Berger, Bergantino, Rizzello e il record di iscritti: 57 equipaggi pronti al via del 4° Rally Costa del Gargano- comunicato stampa n.4

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Pass Stampa n.

Pass auto n.

Pettorina n.

Richiesta di Accredito Stampa

Manifestazione__4° Rally “Costa del Gargano”, data 14/15 giugno 2025

Il presente modulo dovrà essere accompagnato: da una copia del documento di identità del richiedente; da una lettera di

richiesta in carta intestata della pubblicazione (o agenzia fotografica, azienda o team; il tutto inviato via mail a

Dati Personali

Testata – Azienda – Ag. Fotografica – Team

Cognome

Denominazione

Direttore/Responsabile

Indirizzo

Indirizzo

Cap e Città

Città

Cellulare

E-mail

Sito Internet

E-mail

Giornalista

Fotografo

Radio

Addetto Stampa

Operatore TV

Altro (specificare) _______________

Tessera prof. (specificare tipo e n°) ……………………………………………………

1-Dichiarazione di responsabilità

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto delle manifestazioni automobilistiche e nell’assistere

al loro svolgimento lungo il percorso di gara. Dichiara, inoltre, di possedere l’esperienza e la preparazione professionale per assistere, in

sicurezza, allo svolgimento di esse e di impegnarsi in ogni cautela necessaria ed evitare danni fisici e materiali; di rispettare gli ordini di

sicurezza impartiti dagli ufficiali di Gara, dalle Forze dell’Ordine e dal personale di servizio dell’organizzatore; di assumersi ogni e qualsiasi

responsabilità per danni che dovesse subire per propria imprudenza o imperizia. Dichiara altresì di sollevare da ogni e qualsiasi

responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore della manifestazione, il Direttore di Gara, gli Ufficiali di Gara, il responsabile

del Circuito/Tracciato/Pista, le Forze dell’Ordine e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione per danni o lesioni in cui

potrebbe incorrere o provocare a terzi, e quant’altro previsto dalle normative vigenti in materia.

2-Trattamento dati personali

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali. Si precisa che i suddetti dati verranno utilizzati esclusivamente

per il perfezionamento dell’accredito stampa della manifestazione in oggetto nel rispetto dei diritti dell’interessato secondo le vigenti norme di

legge.

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEI PUNTI 1 E 2 (si) (no);

Luogo e data, ______________________________________firma________________________________________

N.B.: ogni richiesta verrà sottoposta all’organizzatore che valuterà l’esistenza delle condizioni per il rilascio

dell’accredito. Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione. La presente richiesta dovrà essere