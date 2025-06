Funzionari Polizia condannano con fermezza l’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia esprime profonda commozione e

sdegno per l’uccisione del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo

Legrottaglie, avvenuta questa mattina nel corso di un intervento operativo

nei pressi di Francavilla Fontana.

In un momento che avrebbe dovuto segnare il passaggio verso un meritato

riposo dopo una vita di servizio, il brigadiere Legrottaglie ha invece

trovato la morte per mano criminale, mentre adempiva al dovere di tutelare

la collettività. A nome di tutti i funzionari della Polizia di Stato,

l’Associazione esprime vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima e

solidarietà all’Arma dei Carabinieri, duramente colpita da questa ennesima

tragedia.

Questo vile delitto ci ricorda, ancora una volta, i rischi estremi cui sono

esposti ogni giorno uomini e donne delle Forze dell’Ordine, impegnati a

garantire sicurezza, legalità e libertà nel nostro Paese. Non si può e non

si deve abbassare la guardia: serve innanzitutto il pieno riconoscimento del

valore di chi serve lo Stato con coraggio e abnegazione ogni giorno.

Nel ribadire la più ferma condanna di ogni forma di violenza contro gli

operatori della sicurezza, l’Associazione rinnova l’impegno per una convinta

difesa della legalità democratica e della dignità del servizio prestato in

divisa.

Così in una nota Enzo Letizia segretario dell’associazione nazionale

funzionari di polizia