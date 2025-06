(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Escursioni del Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto (MUST)

Un ricco programma da giugno a novembre

Al via le escursioni estive del Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto (MUST), un viaggio tra natura, geologia e storia dell’Umbria che partirà a giugno e terminerà a novembre 2025.

Il Museo presenta il programma escursionistico con un calendario di appuntamenti che accompagnerà il pubblico alla scoperta del patrimonio geologico, naturalistico e storico del territorio spoletino e umbro. Dalla spettacolare Gola del Bottaccione di Gubbio alle ammoniti dei Monti Martani, passando per la vegetazione mediterranea del Monteluco e i resti della miniera di ferro di Papa Urbano VIII, il calendario propone esperienze immersive guidate dallo staff scientifico del Museo, composto da geologi e zoologi professionisti.

Il programma si apre domenica 15 giugno con il “Giro dei condotti: dalla Rocca alla Roccia”, un trekking urbano che, partendo dal centro storico di Spoleto, attraversa il Ponte delle Torri per inoltrarsi nel verde sentiero panoramico dei Condotti (appuntamento ore 9.00 al Museo delle Scienze e del Territorio, in Largo Ermini).

La passeggiata condurrà fino al Ponte delle Torri e poi lungo il Giro dei Condotti, in un itinerario

panoramico e quasi pianeggiante che si snoda sul versante del colle Sant’Elia proprio di fronte alla Rocca Albornoz.

Si camminerà immersi nella macchia mediterranea tra ginepri, elci, timo, felci, corbezzoli, ciclamini e rose selvatiche e si scopriranno i resti dell’antico eremo di San Leonardo e il sito della leggendaria Fontanella dei Nove Mesi, già citata negli Statuti comunali del 1296 (costo di partecipazione EUR 10,00, gratis fino a 18 anni).

Il 29 giugno, l’appuntamento sarà con “Le Ammoniti dei Monti Martani”, un’escursione tra boschi, doline e faggete monumentali, fino all’Abbazia di San Pietro in Monte, lungo un itinerario ricco di testimonianze fossili.

Durante l’estate e l’autunno si alterneranno escursioni urbane, eventi notturni come la Bat Night a Monteluco, giornate nei Parchi Nazionali e itinerari a tema geologico organizzati in occasione della Settimana del Pianeta Terra ad ottobre.

Ogni attività sarà pensata per offrire un’occasione di apprendimento e meraviglia, con un approccio accessibile a tutti, dai curiosi agli appassionati di scienze naturali.

Le modalità di partecipazione, i costi e i dettagli logistici verranno comunicati per ciascuna escursione.

Spoleto, giovedì 12 giugno 2025

Città di Spoleto | piazza del Comune 1 | 06049 SPOLETO PG

http://www.comune.spoleto.pg.it