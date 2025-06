Comunicato stampa: Festival Nazionale ed Internazionale della Danza 2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

CERVIA – STORICA SEDE DI “FEINDA ITALIAN OPEN” DI DANZA SPORTIVA DIVENTA CENTRO DEL MONDO DI BALLO PER UNA SETTIMANA

TORNA LA 27° EDIZIONE DELLA STORICA COMPETIZIONE CON TITIOLI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Comunicato stampa di presentazione della 27° edizione

Cervia e il suo territorio tornano protagonisti dello sport d’eccellenza con l’Italian Open 2025 FEINDA (Festival Nazionale ed Internazionale della Danza): sei giorni di gare, con numerose eccellenze e ospiti di rilievo in arrivo, oltre a 7000 iscritti da tutto il mondo.

Giunto alla sua ventisettisima edizione, l’evento competitivo internazionale dedicato alla danza sportiva suggella un felice sodalizio nel nome dello sport tra il Comune di Cervia, l’International Dancesport Foundation (federazione di riferimento) e le società sportiva Affinity Dance e Top Dreams

I sei giorni di danza si svolgeranno dal 17 al 22 giugno presso il Palasport di Cervia, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio teatro della danza sportiva, grazie a allestimenti scenografici curati nei minimi dettagli, luci suggestive e un’atmosfera capace di esaltare ogni performance.

La grande partecipazione già confermata è il frutto dell’impegno e della dedizione di tutta l’IDSF, che per la prima volta sceglie Cervia come sede del prestigioso Campionato Assoluto per decidere i titoli nazionali. Un appuntamento senza precedenti che porterà in città giornate intense di competizioni, dalle 8 del mattino fino a tarda sera, con un susseguirsi di esibizioni spettacolari e l’assegnazione degli ambiti titoli internazionali, simbolo di eccellenza e prestigio nella danza sportiva.

Dr. Fabio Bosco, presidente dell’International Danceport Federation, “L’IDSF lavora costantemente per promuovere e preservare la tradizione delle danze di coppia, portata avanti da oltre un secolo. Siamo l’unica federazione mondiale dedicata esclusivamente alla promozione e allo sviluppo di queste discipline, organizzando attività e competizioni aperte a partecipanti di tutti i livelli: dai principianti che muovono i primi passi ai grandi campioni che calcano le piste internazionali.

La nostra visione abbraccia tutte le età: dai più piccoli – sono oltre 40 le coppie iscritte al Campionato Assoluto nella categoria 6/9 anni – fino ai ballerini senior. Proprio di recente, ai World Games di Loutraki, in Grecia, abbiamo incoronato i primi Campioni World Games Senior della storia, inclusi i vincitori della categoria Over 75.

Nonostante la giovane età della Federazione, l’IDSF sta compiendo passi da gigante, grazie a una guida tecnica formata in accademia composta da grandi campioni del passato, competitori di altissimo livello, maestri affermati e tecnici qualificati. Un mix di esperienza e competenza che garantisce una direzione solida e lungimirante per i danzatori del futuro.”

Dr. Silvia Pitton, 7 volte campionessa del mondo insieme a Dr. Paolo Bosco, coordinatrice della manifestazione internazionale e direttrice tecnico dell’associazione sportiva Top Dreams, “È un enorme piacere tornare anche quest’anno a Cervia, una città che si presta perfettamente ad accogliere una manifestazione di questa portata. Il connubio tra mare e danza si conferma ogni volta vincente, capace di creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Oltre 7.000 atleti, accompagnati dai loro supporter, animano le strade e le spiagge di Cervia, trasformandola in un vero e proprio villaggio della danza. Le strutture ospitanti rispondono con efficienza e qualità, offrendo tutti i servizi necessari per garantire la perfetta riuscita dell’evento.

Dal punto di vista tecnico e sportivo, è straordinario osservare l’evoluzione dei danzatori in pista. Con l’avvento dell’IDSF, si è registrato un netto miglioramento del livello generale, grazie a un approccio che mette l’atleta davvero al centro. Il calendario delle competizioni è pensato per favorire la crescita tecnica, in un ambiente altamente stimolante e competitivo, arricchito da un pubblico entusiasta, allestimenti eleganti e curati, giudici di altissimo livello capaci di cogliere anche i dettagli tecnici più raffinati, e un’organizzazione impeccabile, in cui ogni gara inizia esattamente al minuto previsto dal programma.”

Giuseppe Giustozzi, responsabile DSH Agency e direttore tecnico Affinity Dance, “La preparazione di questo evento richiede un intero anno di lavoro e coinvolge numerose realtà, comprese aziende locali specializzate in logistica, allestimenti, marketing, catering, ospitalità e turismo. Il risultato è un impatto significativo sull’economia del territorio, che valorizza e mette in luce le straordinarie capacità delle imprese della Romagna, dimostrando ancora una volta l’eccellenza e la professionalità del tessuto produttivo locale.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo e seguito da centinaia di migliaia di appassionati, contribuendo a dare visibilità internazionale non solo alla danza sportiva, ma anche alla città di Cervia e alle sue eccellenze.

Il Comune di Cervia si è confermato un partner fondamentale per la realizzazione della manifestazione, e cogliamo con piacere l’occasione per ringraziare l’intera Amministrazione, non solo per aver concesso il patrocinio all’evento, ma anche per il prezioso supporto fornito in ogni fase organizzativa. Ci auguriamo che questa solida collaborazione possa continuare ancora per molti anni, contribuendo alla crescita reciproca e alla valorizzazione del territorio.”

“Siamo lieti e orgogliosi di accogliere a Cervia l’edizione 2025 dell’Italian Open FEINDA, una manifestazione di altissimo profilo sportivo e culturale, capace di attrarre atleti da tutto il mondo – ha dichiarato il Sindaco di Cervia Mattia Missiroli. La nostra città si conferma ancora una volta punto di riferimento per eventi internazionali di carattere sportivo, esaltando la nostra vocazione per iniziative in grado di coniugare spettacolo, talento e valorizzazione del territorio. Il grande lavoro di squadra tra istituzioni, associazionismo e realtà locali dimostra quanto lo sport possa essere motore di crescita, inclusione e promozione turistica”.

“La Fondazione Cervia In da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio è lieta di sostenere anche per il 2025 l’Italian Open 2025 FEINDA – ha affermato il Presidente Luca Sirilli. Questa collaborazione conferma l’impegno del territorio ad avere eventi di livello internazionale che favoriscono la crescita e la valorizzazione del brand di destinazione. Da sempre lo sport è un driver importantissimo di sviluppo turistico che è una delle priorità della nostra Fondazione.”

Scheda Evento

Titolo: 27° Italian Open FEINDA – Festival Internazionale e Nazionale della Danza Sportiva

Luogo: Palasport di Cervia, via Pinarella

Date: Dal 17 al 22 giugno

Orari:Dalle 08.30 alle 13.00 – Campionato Assoluto Italiano

Dalle 14.30 alle 23.30 – Titoli Internazionali

Partecipanti: Più di 10.000 persone tra staff, atleti e giudici da 41 nazioni e 5 continenti

Livestram channel: https://www.youtube.com/@DancesportHeritageLiveWebsite: http://www.dancesportheritage.comFederazione di riferifmento: IDSF (International Dancesport Foundation)

Organizzatori: ASD Affinity Dance, ASD Top Dreams con Giuseppe Giustozzi, Sabrina Marinangeli, Dtt.ri Paolo Bosco e Silvia Pitton, Dtt.ri Benedetto Ferruggia e Claudia Koehler, Dtt.ri Isaia Berardi e Cinzia Birarelli

Partner istituzionali: Comune di Cervia, Fondazione Cervia Turismo