[Comune Palermo] Convenzione stadio Barbera – Dichiarazione presidente commissione Sport

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 «Palermo ha le carte in regola per essere protagonista del calcio

internazionale e gli Europei del 2032 potrebbero essere un’occasione

imperdibile. Per questo, come commissione Sport, guardiamo con favore

all’intesa raggiunta tra l’amministrazione comunale e il club del Palermo

sulla convenzione che dovrà prima passare dal consiglio comunale. Siamo

pronti a fare la nostra parte e ci auguriamo che l’iter sia veloce, non

possiamo permetterci di perdere altro tempo».

Lo ha dichiarato il presidente della commissione Sport, Salvo Alotta.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo