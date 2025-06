CASO SPAL, SINDACO INCONTRA LA TIFOSERIA. CONSEGNATE A FABBRI LE PROPOSTE DEI TIFOSI PER IL FUTURO DELLA SQUADRA DI FERRARA

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 *CASO SPAL, SINDACO INCONTRA LA TIFOSERIA. CONSEGNATE AL PRIMO CITTADINO

FABBRI LE PROPOSTE DEI TIFOSI PER IL FUTURO DELLA SQUADRA DI FERRARA *

*Ferrara, 12 giugno 2025* – Un documento firmato dai tifosi per il futuro

della SPAL, consegnata nelle mani del sindaco Alan Fabbri. È avvenuto poco

fa, alle porte del Comune di Ferrara. Il popolo biancazzurro è sceso oggi

in piazza, coinvolgendo centinaia di ferraresi.

La richiesta della tifoseria spallina è chiara: viene chiesto al sindaco

Fabbri e all’assessore allo Sport Francesco Carità di ascoltare ed

accogliere le loro proposte.

Il sindaco Alan Fabbri ha incontrato la tifoseria, che gli ha consegnato un

documento che riporta le proposte da portare avanti per il futuro della

SPAL.

Le richieste si riferiscono alla tutela immediata per i lavoratori, la

protezione e rilancio del settore giovanile, l’acquisizione e la

restituzione del marchio SPAL alla città, la presenza di un rappresentante

dei tifosi nel CDA della nuova società e la garanzia di giocare allo stadio

Paolo Mazza.

L’amministrazione comunale ha visionato con attenzione le proposte,

ribadendo la volontà di contribuire a trovare una soluzione per la squadra

della nostra città.

“Il Comune, dal giorno stesso della mancata iscrizione da parte della

dirigenza della società sportiva alla Serie C, è scesa in campo.

L’amministrazione è già al lavoro per uscire da questa situazione, triste

per le sorti di una squadra storica, amata e benvoluta anche fuori Ferrara,

e per la città stessa”, ha ribadito il *sindaco Alan Fabbri.*

Il primo cittadino aveva sottolineato qualche giorno fa di essere già al

lavoro per costruire una ripartenza dal basso, con una nuova società e con

una nuova squadra, nel pieno rispetto delle normative FIGC.

Il corteo è partito dallo stadio Paolo Mazza oggi dopo le 19, percorrendo

viale Cavour, ed è giunto in piazza Municipale, dove ha sede la casa

comunale. I tifosi avevano rimarcato anche nei giorni scorsi che ancora una

volta essi devono “essere da guida e da sprone per questa città”, perché

“la SPAL è Ferrara e Ferrara è la SPAL”.

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Ferrara*

Per informazioni

Anja Rossi

N.B. – Le

informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e

destinate esclusivamente alla/e persona/e o all’ente sopra indicati. E’

vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi

uso-copia-diffusione

di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell’art.

616 c.p. sia ai sensi