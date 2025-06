(ARC) Scienze vita: Rosolen, ecosistemi territoriali motore di innovazione

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Trieste, 12 giu – “Quello delle Scienze della vita ? uno dei

settori chiave su cui si giocheranno i principali elementi

geopolitici internazionali nel prossimo futuro. La Regione

continua a investire in un percorso di programmazione che miri ad

accelerare i processi dell’innovazione, la crescita

imprenditoriale e la competitivit? territoriale. L’appuntamento

di oggi ? importante per mettere a confronto i mondi della

ricerca, delle imprese e delle startup nell’elaborazione di

strategie condivise”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Ricerca Alessia Rosolen

portando il saluto di apertura al convegno “Open InnovA(c)tion:

Modelli di ecosistemi territoriali delle Scienze della vita a

confronto”, in corso all’Urban center di Trieste. L’evento

promosso, dalla Regione in collaborazione con Cluster Scienze

della vita Fvg, Federated Innovation @MIND e AstraZeneca Italia,

mira ad approfondire i diversi modelli di open innovation e come

questi possano favorire lo sviluppo degli ecosistemi territoriali

dell’innovazione nell’ambito delle Scienze della vita.

L’assessore ha richiamato alla necessit? di un’azione coordinata

da parte delle Regioni italiane per dare una risposta al tema

della globalizzazione e per verificare quali siano i modelli pi?

efficaci nel garantire una crescita economica attraverso le

imprese.

“Non basta avere enti di ricerca ai massimi livelli se la loro

attivit? non ? supportata un rapporto solido con il territorio e

il tessuto produttivo – ha proseguito Rosolen -. In Friuli

Venezia Giulia si ? lavorato molto in questi anni per costruire

questo sistema, con il coinvolgimento delle partecipate regionali

e l’apporto fondamentale del Cluster Scienze della vita. Vogliamo

mettere a disposizione l’esperienza di queste sinergie,

stimolando la definizione di nuove partnership e sostenendo

l’importanza di modelli di collaborazione pubblico-privata per il

futuro del settore delle Scienze della vita”.

